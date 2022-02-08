Очень прошу сделать максимальный репост! Люди, ситуация очень тяжелая, все это понимают. Вчера снова двое раненых бойцов и постоянный вражеский обстрел.

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Ми повинні допомогти фронту закрити бракуючі потреби. Дуже потрібні колеса на дві швидкі, кожне 2309 грн, дуже потрібний кабель Сип 2/25-2 км, це близько 42 тыс грн, потрібні камери і сплатити 2 планшети по 12 тис. у мене є 14 тыс, усе інше треба зібрати, купити і відправити.

За 6 днів лютого я сплатила 1200 м кабелю 23 тыс і він вже на фронті, сплатила ліки для онко хворого воїна 39100 грн, сплатила запчастини 4 тонни, 9 тонни, відразу відправлена бійцям, передала квадрокоптер 57 тыс, сплатила мед рюкзак 12 тыс і планшет, це усе вже на передовій.

Видео дня

Будь ласка, допомагайте 20, 50, 200 грн, хто як може. Усі звіти є у мене на сторінці.

Карти для допомоги 5375 4141 2065 9130 або 4441111447002464, обидві Монобанк, можна скопіювати в першому комменте.

Для перекладу із закордону patreon.com/nyusupova