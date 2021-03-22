Ситуація дійсно складна.

Ті міста, де хвиля ще не почалась, я рекомендую керівництву вже вводити жорсткі обмеження, ми всі розуміємо що за два три тижні вірус буде у кожному місті, а з киснем буде дуже важко.

Колеги лікарі працють зараз в надскладних умовах, це нагадує війну.

Волонтерів прошу запитувати головних лікарів лікарень, що їм додатково потрібно, точно знаю, що потрібні лікарі і медичний персонал.

Колеги просять максимально обмежити контакти для тих, хто ще не хворів, бо дійсно може настати час Х, коли не буде куди класти пацієнтів.

Сімейних лікарів прошу особисто намагатись не допускати того, щоб пацієнту потрібна була госпіталізація.

Ще раз нагадую важливі рекомендації для тих, хто зараз хворіє на ковід19.

Якщо у вас захворів хтось знайомий чи родич надсилайте йому цей пост, тут дійсно багато корисної інформації, сімейні лікарі зараз перезавантажені і кожному детально все пояснити не зможуть, а коли в тебе немає достатньо інформації, то "стартує" паніка.

Дякую за підтримку та поширення.

22 поради

Мої особисті.

У колег можуть деякі пункти не співпадати, це нормально, бо кожен має свій власний погляд і досвід.

1. Збивати температуру з першого дня захворювання.

2. Вчасно зробити тест (плр або антиген на ковід) це допоможе Вам розуміти чітко, що у вас не застуда чи не інше захворювання, бо саме так більшість з нас думає у перші дні і зупинить вас від спілкування з тими хто не хворів.

3. Якщо Ви взнали, що у вас підтвердився ковід19 попередьте тих знайомих з якими Ви тісно контактували останніх 5 днів, щоб вони розуміли, що якщо у них з‘явиться температура, то це може бути початок хвороби у них.

4. Якщо Ви переносите ковід легко не поспішайте виходити з дому, особливо 4-5 день захворювання, холодне повітря не на користь вашим легеням і можуть бути ускладнення.

5. Перестаньте займатись спортом мінімум на 1 місяць.

Для тих хто не займався краще не починати в цей період

6. Дивіться позитивні фільми і читайте позитивні новини (так як їх практично в Україні немає, то краще новини не читайте).

7. Не поширюйте фейків про лікування коронавірусу чудо-ліками.

8. Не панікуйте. Хоча насправді це дуже важко, але в паніці приймаються не зовсім раціональні рішення.

9. Не поспішайте робити комп‘ютерну томографію легень з першого дня захворювання.

10. Якщо у вас є супутні захворювання будьте на контакті з вузьким спеціалістом, який вас курує (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог)

11. Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні.

12. Постарайтесь зробити максимум, щоб не потрапити до лікарні, тому ще раз читайте пункт 11.

13. Не здавайтесь і не падайте духом, хвороба тікає від сильних і тих хто бореться.

14. Пам‘ятати про те, що супергерої зараз це прості лікарі в білих халатах, а тепер ще й масках, спецкомтюмах і окулярах і вони зараз також потребують максимальної підтримки, бо вони прості люди, які також хворіють.

15. Перестаньте писати коментарі про те що вірус це фейк (для тих хто ще досі так думає)

16. Сформуйте домашню аптечку, бо хворим бігати по аптеках не комфортно. (Вітаміни не є основними в аптечці і без них можна обійтись при лікуванні ковіду). Аптечка

17. Ніхто краще про вас не подбає за вас, тому просто будьте готові, що ви самі відповідаєте за своє здоров‘я і перестаньте вести не здоровий спосіб життя (стоп сигарети, алкоголь, не здорова їжа)

18. Залишайтесь людяними один до одного і підтримуйте тих хто цього потребує.

19. Пам‘ятайте жодних ефективних противірусних ліків немає, тому не скуповуйте пів аптеки фуфломіцинів, бо це не працює.

20. За 14 днів ви вже не будете заражати інших, а повторний ПЛР виконувати не потрібно.

21. Якщо ви плануєте закордон візьміть з собою аптечку (дуже рекомендую), там знайти ліки завжди важко.

22. Скопіюйте цей пост і надішліть знайомим та родичам, щоб разом легше подолати пандемію.

Вірю, що разом ми переможемо цю пандемію і повернемось до нормального життя!

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