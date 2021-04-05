Репост, помогайте пожалуйста!! На фронте обострение, погибшие, раненые, оккупанты стягивают войска к нашим границам. Каждый день обстрелы и работают снайпера.

В Киевский госпиталь привезли тяжело раненого сапера, нога, рука, бедро, все пулевые ранения. Четырёх воинов оккупанты убили, его спасли. Морпеху, которого привезли в тяжёлом состоянии отрезали кисть, один глаз не удалось спасти, пытаются спасти другой, но он пока не видит вообще. Все тело его в осколочных ранениях, но он держится. Ещё одному морпеху спасают ноги, делают операции. Таковы госпитальные будни.

В четверг мы едем в ирпенский госпиталь, там около 15 воинов с ампутацией ног, везём им соки, кофе, мясное, сыр, спортивные костюмы. Из отчетов. Я писала, что в марте мы с Вами купили квадрокоптеры , отчёты у меня на стр. в этом месяце уже есть заказ на 4 каски по 8 тыс для добровольцев, лекарство и квадрокоптеры, стоимость от 36 до 54 тыс грн. Разведка, очень важна на позициях.

В этом месяце я оплатила бойцу лекарства 11700 грн, отплатила анализы и лечение почти 12 тыс и купила лекарства на 9 тыс. Деньги что мне прислали из-за границы, я отдала тяжело раненым. Ситуация на фронте очень обостряется, прошу помогать кто чем может. Репост тоже большая помощь.

Карты для помощи 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 обе Монобанк

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой