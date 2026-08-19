Синоптики уточнили прогноз погоды на четверг в Украине: отступит ли жара. Карта

В четверг, 20 августа, на всей территории Украины сохранится жара. В большинстве регионов ожидается солнечная погода, однако днем на западе и юго-востоке местами возможны кратковременные дожди. Самую высокую температуру прогнозируют в Черновцах – воздух прогреется до +33°С.

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Ночью температура воздуха составит +13...23°С, а днем столбики термометров поднимутся до +24...33°С. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра.

Что сообщили синоптики

В Укргидрометцентре предупредили, что в Украине ожидается переменчивая погода: в некоторых регионах пройдут дожди, тогда как в других будет солнечно.

На западе страны днем будет +27...33 °С, а ночью +15...21 °С. На севере температура будет колебаться от +24 до +29 °С днем, а ночью от +13 до +18 °С.

В центральных областях ожидается +27...+30° днём и +15...+18° ночью. На востоке столбики термометров покажут +27...+31° днем и +16...+18° ночью. +16...+18. На юге температура составит +24...31° днем и +15...22° ночью.

Главные истории дня

По Украине ветер будет преимущественно юго-западным со скоростью 4–10 м/с.

Как писал OBOZ.UA, согласно прогнозам сезонных моделей, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время спрогнозировать количество осадков пока сложно.

Также сообщалось, что из-за глобальных климатических изменений украинские зимы будут становиться теплее, но при этом менее стабильными. Эксперты прогнозируют сокращение периодов сильных морозов, увеличение количества оттепелей и опасных зимних явлений.

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