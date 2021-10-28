Синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине до конца октября. Карты

В Украине до конца октября будет держаться умеренно теплая погода. Дневная температура будет колебаться в пределах 10-15 градусов тепла.

Однако ночью в некоторых областях возможны заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В частности, 29 октября на севере и в центре страны прогнозируют 11-14 градусов тепла днем ​​и +5+9° ночью. На востоке +11+13° днем, +5-8° ночью. На юге - 13-15° тепла. На западе страны будет теплее: днем ​​+14+17°, ночью возможны заморозки до минус одного градуса.

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30 октября на несколько градусов станет холоднее. В северных областях днем ​​температура составит +12+14°, ночью столбик термометра опустится до 2-4° тепла. В центре днем ​​- +11+14°, ночью 1-4 градуса тепла. В восточных областях ожидается 11-14° тепла, ночью 1-3° выше нуля. На юге днем ​​- +12+14°, ночью - 6-8° тепла. На западе днем будет +15+17°. Ночью – 2-5° выше нуля.

В воскресенье, 31 октября, в стране - облачно с прояснениями. На севере дневная температура опустится до +9+12°, ночью опуститься до нуля (Черниговская область).

На востоке днем ​​температура воздуха составит +11+13 градусов, ночью - возможны заморозки в Луганской области до минус 2 градусов.

На юге днем ​​будет 11-15 градусов тепла. Ночью 2-4°С выше нуля.

На западе днем ​​– 11-16° тепла. Ночью – на Буковине возможны заморозки 0-2 градуса ниже нуля. В Ивано-Франковской области столбик термометра ночью опустится до нуля. На остальных западных областях будет - 2-4 градуса тепла.

В Киеве 28 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем ​​будет +12+14°, ночью 7-9° тепла. 30 октября дневная температура будет такой же, а ночью станет холоднее – 3-5 градусов тепла. 31 октября в столичном регионе ожидается небольшое понижение температуры - до +10+12° днем ​​и +2+4° тепла ночью. Солнечно. Временами будет облачно. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже 9 ноября может выпасть первый снег. Правда, из-за температуры воздуха, он будет идти вместе с дождем. С 23 по 24 ноября температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля и уже 25 ноября она составит -3. В течение этого дня прогнозируется небольшой снег.

Ранее метеорологи рассказали, что зима в Украине 2021-2022 будет холодной. Возможны большие перепады температуры и сильные морозы.