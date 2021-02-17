Синоптики предупредили украинцев о снеге и опасности схода лавин: прогноз погоды на четверг

Погода в Украине в четверг, 18 февраля, будет снежной, местами с дождями, а морозы немного снизятся.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, на дорогах страны ожидается гололедица (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В большинстве областей пойдет небольшой снег, местами с дождями. В Карпатском регионе – умеренный снег.

В горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской областей удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15 мороза, на юге и местами на западе -4 -6. Днем холоднее всего в северных и ряде западных областей – от 8 до 10 мороза, на остальной территории -2 -6.

В Киеве погода будет солнечной, -14 -16 ночью и -10 -12 днем.

Как пишет синоптик на своей странице в Facebook, снег в четверг пойдет на западе, юге и местами в центре. На остальной территории без существенных осадков.

В ближайшую ночь ожидается от 7 до 14 мороза, на северо-востоке -15 -22, на юге и западе -3 -9, а на Закарпатье около 0 градусов.

Днем в северных областях от 7 до 14 мороза, на остальной территории -2 -7, на юге от 2 мороза до 3 тепла. На Закарпатье и в Крыму +1 +5.

В Киеве 18 февраля осадки маловероятны, днем и ночью от 10 до 12 мороза, вечером похолодает до -18.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали потепление в Украине на следующей неделе.