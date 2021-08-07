Синоптики предупредили о грозах и шквалах в части Украины. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 8 августа, будет теплой и солнечной. Однако на части территорий возможны грозы и местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом предупредили на сайте Украинского гидрометцентра. Так, погода может испортиться в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, согласно сообщению синоптиков, в восточных, Сумской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в Украине ожидается от +26 до +33 градусов днем, ночью похолодает до +12 +20 градусов. В Киеве будет солнечно, +27 +29 градусов днем, ночью +12 +15 градусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове в суботу, 7 августа, прошел град и сильный ливень. От непогоды больше всего пострадал жилой массив Салтовка.