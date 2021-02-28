Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки

В Украине с началом марта ожидается повышение уровня воды в реках. В частности во Львовской, Волынской и Ривненской областях.

Из-за этого местами возможно подтопление пойм. С предупреждением выступили синоптики Укргидрометцентра на странице в Facebook.

"1-3 марта на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и Припяти ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 08:00 28 февраля. Местами возможно дальнейшее затопление заводей" , – говорится в сообщении.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что в этот период:

на р. Рата возле с. Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;

возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица – р. Горынь Ривненской области;

последующее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешивском, Старовижевском районах Волынской области и Заречнянском районе Ривненской области;

достижение отметок затопления приусадебных участков (дворов, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, когда в Украине начнется настоящая весна и какой будет погода.