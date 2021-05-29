Синоптики дали прогноз погоды на Троицу в Украине
В Украине в первый месяц лета будут дожди. Однако на Троицу, которую будут праздновать 20 июня, погода может измениться.
Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня". Добавим, что кроме Троицы украинцы будут отмечать День Конституции – 28 июня.
Согласно прогнозу синоптика в этом году на Троицу должно быть тепло и сухо. Однако, уже с 23 июня Украину накроет мощный циклон, который принесет дожди. В то же время, в стране будет тепло, днем не ниже 20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. На День Конституции погода будет солнечной, но прохладной – не выше 20-22 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL :
По данным синоптиков, лето-2021 в Украине будет теплым, средняя температура воздуха будет примерно такая же, как наблюдалась последние 20 лет. Однако сохранится риск подтоплений и наводнений.
Ранее сообщалось, что на этих выходных в Украине похолодает и задождит. Метеорологи не смогли выделить регион, где в течение 29-30 мая можно пообещать солнечную погоду.
Город Симферополь в Крыму в субботу, 29 мая, ушел под воду из-за непогоды. По улицам "плавают" машины, люди пытаются выбраться из воды.