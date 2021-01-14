Синоптик сказала, где в Украине ждать самых сильных морозов

В пятницу, 15 января, воздушная масса арктического происхождения принесет в Украину настоящие морозы.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, уже ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5...-12 градусов, холоднее всего – в северной части страны. На Востоке ожидается -3...-7 градусов, в южной части +1...-4 градуса.

Днем также будет холодно и морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4...-11 градусов, на юге 0...-3 градуса.

"На дорогах гололедица! Снег будет подсыпать периодически и неравномерно, небольшой, максимум умеренный", – отметила она.

К концу недели похолодание усилится до ночных -15...-23 градусов, днем ожидается -10...-15 градусов.

В Киеве пятница будет холодной – ожидается -10...-12 градусов. На выходных и в начале следующей недели морозы в столице окрепнут до ночных -15...-20 градусов.

Ослабление морозов ожидается с 21 января.

Facebook Натальи Диденко

Скрин Facebook

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