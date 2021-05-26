Синоптик предупредила о дождях и грозах в Украине: прогноз на четверг

В четверг, 27 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Также возможен порывистый ветер.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она отметила, что на юг и восток страны осадки придут только к концу недели.

"Кстати, в западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие", – написала синоптик.

Диденко добавила, что температура воздуха в четверг ожидается +20...+26 градусов. На востоке, юге и в Днепропетровской области будет теплее – +24...+28 градусов. В Киеве четверг будет с теплым дождем, в течение дня +21...+24 градуса.

"В субботу рассчитывайте на дожди и даже ливни. Повсюду в Украине. Разве что избегут осадков Волынь и Ривненщина. Но только они. В воскресенье северная и южная части Украины проскочит, окажутся в солнце – без существенных осадков. А вот в центре, на востоке и в большинстве западных областей пройдут грозовые дожди", – отметила синоптик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ряде областей Украины из-за ухудшения погодных условий 26 мая было объявлено штормовое предупреждение.