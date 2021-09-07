Символическая синагога 'Место для размышлений' вошла в шорт-лист престижной архитектурной премии

Символическая синагога "Место для размышлений", представленная Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" весной этого года, вошла в шорт-лист престижной премии в области архитектуры и дизайна Dezeen Awards. За победу она будет бороться в категории "Cultural building".

Премию, которой отмечают лучшие мировые проекты, основал ведущий британский онлайн-журнал об архитектуре и дизайн Dezeen. Кроме символической синагоги, в шорт-лист вошли выставочный центр в городе Баошань (Китай), конференц-центр Yabuli в городе Харбин (Китай), Зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань (Китай) и Учебный центр по экономике и сельскому хозяйству PANNAR в городе Накхонратчасима (Таиланд). Эти объекты были отобраны из 24 зданий, которые ранее вошли в лонг-лист.

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Уникальную символическую синагогу "Место для размышлений" в Бабьем Яру спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников.

Синагога имеет вид книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов. Стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционные росписи старинных синагог Западной Украины – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны. На потолке – карта звездного неба, которое воспроизводит положение звёзд 29 сентября 1941 года – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Синагога изготовлена ​​из столетней дубовой древесины, которую собирали из старых заброшенных сооружений по всей стране.

Победителей премии Dezeen Awards 2021 по категориям объявят в ноябре 2021 года. Далее 12 отобранных проектов будут соревноваться за звание архитектурного проекта года.

Лучших в мире архитектуры, интерьера и дизайна Dezeen отмечает уже четвертый год подряд. Премия Dezeen Awards помогает дать экспертную оценку, понять процессы в индустрии, привлечь внимание к ведущим дизайнерским студиям по всему миру. Работы з наградой Dezeen считаются международным эталоном.