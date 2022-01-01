Сим-карта по паспорту: в Украине с 1 января вступил в силу новый закон

С января 2022 года в Украине вступил в силу закон, который предусматривает восстановление SIМ-карт мобильных операторов лишь при условии прохождения идентификации по паспортным данным. Ранее такая услуга предоставлялась без необходимости предоставления документа, удостоверяющего личность.

Об этом сообщили на сайте "Юридической газеты". Согласно документу, украинцам предоставляется переходной период до 1 января 2025 года.

Именно в этом промежутке времени мобильные операторы смогут восстановить утерянный мобильный номер или настройки интернет-роутера, привязав их паспортной идентификации. После указанного периода такие услуги не будут предоставляться.

Отметим, что Закон Украины "Об электронных коммуникациях". Он определяет правовые основы государственной политики в сферах электронных коммуникаций, а также права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, участвующих в соответствующей деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассмотрят законопроект о введении мобильного приложения, которое сможет фиксировать нарушения правила дорожного движения.