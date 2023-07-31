Силы ТРО получили от 'Вернись живым' мобильный модульный лагерь, приобретенный за $1,2 млн в сотрудничестве с благотворителями Польши

29 июля Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал учебному центру сил территориальной обороны ВСУ мобильный модульный лагерь стоимостью $1,2 миллиона. Проект реализовали благодаря народу Польши и турецкой компании Baykar.

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По инициативе журналиста Славомира Сераковского, в июле прошлого года в Польше собрали более 22,5 миллионов злотых на беспилотный авиакомплекс Bayraktar TB2 для украинской армии. К сбору присоединились более 200 тысяч человек. Турецкая компания Baykar решила бесплатно передать беспилотнику ВСУ. А собранные средства попросила направить благотворительным организациям, помогающим гражданам и армии Украины. Следовательно Славомир Сераковский передал "Вернись живым" 5,13 миллиона злотых и $600 тысяч.

За 5,13 млн злотых, или около $1,2 миллиона, Фонд приобрел у польского предприятия мобильный модульный лагерь. В него входят 31 жилая и учебная палатки, системы освещения и питания, обогреватели и мебель, маскировочные покрытия; палатку-прачечную и медицинскую; генераторы и кондиционеры; контейнеры и стеллажи для оружия.

Кроме того, за $600 тысяч для войск заказали две специализированные ремонтные станции, необходимые для техобслуживания и ремонта американских внедорожников HMMWV и другой западной автотехники.

Качественная подготовка и обучение бойцов – это залог высокой состоятельности войска, отмечает командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура.

"Что лучше воин подготовится в учебном лагере, тем эффективнее будет выполнять боевые задания на передовой. Впрочем, для должной подготовки нужны соответствующие условия. И такие модульные мобильные лагеря – эффективное и нужное решение этой потребности. Ведь боец может не только отдохнуть после тяжелого тренировочного дня, но и хорошо подготовиться к следующим задачам: мы благодарны нашим польским и турецким друзьям и фонду "Вернись живым" за помощь и очень ценим их поддержку".

"Это первый трехсторонний международный проект Фонда. Мы более полугода вели переговоры с партнерами, согласовывали все детали, чтобы его воплотить. Было непросто. Ни одна благотворительная организация в Украине до сих пор такого не делала. Однако благодаря этому опыту мы приобрели еще большую способность к сотрудничеству на международном уровне для помощи нашему войску", – рассказывает Руслана Величко, юрист, волонтер "Вернись живым" и первая заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Baykar предложил польским донорам перечислить часть средств Фонда благодаря предварительному эффективному сотрудничеству, добавляет Руслана Величко.

В прошлом году "Вернись живым" стал первой благотворительной организацией в Украине, которая получила разрешение на закупку за границей товаров двойного и военного назначения, включая летальное вооружение. Фонд – единственная негосударственная организация, купившая Bayraktar TB2. В августе 2022-го "Вернись живым" и компания Baykar подписали Меморандум о дальнейшем партнерстве.

"Я чувствую глубокую гордость и благодарность за возможность быть частью этого исторического проекта. Наш Bayraktar TB2 – не просто дрон. Это символ нашей преданности инновациям и технологическому прогрессу. Мы верим, что наша технология может помочь укрепить обороноспособность Украины и поддерживать ее в борьбе за свободу" и независимость. Этот проект подчеркивает нашу веру в силу технологий и их способность изменять мир к лучшему. Мы гордимся тем, что являемся частью этого международного сотрудничества и продолжаем стоять бок о бок с украинским народом", – комментирует генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

"Польша объединилась и собрала огромные средства для Украины. Также пример поддержки нас в войне показала корпорация Baykar. А наш Фонд выступил между двумя странами гарантом качественного, прозрачного и компетентного использования этих средств. Такой беспрецедентный уровень доверия – и ответственность, и хороший вызов для нас", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Вернись живым" – это фонд компетентной помощи армии Украины, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. "Вернись живым" работает на укрепление украинской армии с 2014 года. Собрал на нужды Сил обороны – разнообразную технику, оборудование, транспорт – более 8 миллиардов гривен. Также инструкторы Фонда готовят высококвалифицированных специалистов саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов и работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.

Baykar – это всемирно известная турецкая военная компания, которая с 2000 года занимается производством БПЛА. К тому же, с момента основания в 1986-м предприятие концентрировалось на производстве автомобильных запчастей, но впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов. Сейчас Baykar создает БПЛА как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Компания известна, в частности, такими ударными беспилотниками, как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.