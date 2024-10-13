Сильный ветер, похолодание и дожди: синоптикиня рассказала о погоде 14 октября, посоветовала готовить сапоги и зонты

В понедельник, 14 октября, в Украину придут сильный ветер, похолодание и дожди. Максимальная температура будет примерно +11 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она также посоветовала готовить сапоги, зонты и теплую одежду. Впрочем, в "Укргидрометцентре" отметили, что дожди будут умеренными.

Диденко рассказала, что понедельник в Киеве будет ветреным, облачным, холодным и временами дождливым - зонты, курточки, более плотные плащи, кроссовки или ботинки, может, и сапоги.

"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать практически повсюду в понедельник, разве днем на юге и в центре Украины существенные осадки – вряд ли", – добавила она.

В южной части Украины и в центральных областях 14 октября будет тепло, +12+18 градусов, на остальной территории +9+13 градусов.

"Облачно с прояснениями. Ночью в Украине, кроме юга, умеренные, днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 8-13°С, на юге страны ночью 7-12°С, днем 14-19°С.

На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4°С до 1°С мороза, днем 2-7°С тепла.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что вскоре Украину накроет похолодание с заморозками, на этом тепло не прощается. Уже через неделю показатели столбика термометра отчасти вернутся к своим предыдущим значениям.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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