''Схватки продолжались на протяжении всего времени нашей работы возле Лавры'': журналисты написали заявления в полицию о нападениях на них

Во время столкновений 30 марта в Киево-Печерской лавре зафиксирован ряд случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов. При попытках комиссии Министерства культуры и информационной политики Украины попасть на территорию Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которую вчера должны были покинуть арендаторы (монашеская община УПЦ МП), журналисты нескольких съемочных групп подверглись агрессивным действиям со стороны руководителей монашеской общины и верующих.

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Об этом сообщил НСЖУ. Отмечается, что больше всего пострадали телеоператоры, производившие съемку на месте событий. Пока они дают показы в Национальной полиции.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены случаями грубого препятствования журналистской деятельности в Киеве и призывают правоохранителей защитить право журналистов на исполнение своих профессиональных обязанностей.

В частности, в съемочной группе "Общественного" пострадали журналист и оператор. Они сообщили полиции, что наместник Киево-Печерской лавры (УПЦ) митрополит Павел (Лебедь) сбил микрофон на видеокамере оператора и ударил журналистку по руке.

О препятствовании профессиональной журналистской деятельности в полицию сообщила Дарья Нематиан Золбин из "Общественного вещания".

Корреспондентка "Эспрессо" Валерия Пашко сообщила, что когда она подошла к митрополиту Павлу, чтобы получить его комментарий, тот со словами "Посмотрите на нее, он на человека не похож!" оттолкнул рукой микрофон. В то же время, другие присутствующие на месте происшествия лица (возможно, охрана) начали отталкивать журналистку, применяя физическую силу.

"Я испугалась и ушла, потому что переживала очень за имущество редакции, которое пытались уничтожить вышеупомянутые лица", – сказала журналистка.

Также о препятствовании своей профессиональной деятельности в полиции сообщил журналист по "5 каналу".

По информации правоохранителей, начаты уголовные производства. "К Печерскому управлению полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", – говорится в сообщении полиции.

По словам журналиста "Прямого" Андрея Соломко, возле Лавры журналистам пришлось работать в условиях агрессивного поведения собравшихся там людей.

"У нас была прямая трансляция, мы должны были взять комментарий юриста УПЦ (МП). Вокруг нас собрались кругом другие люди. У нас начался странный диалог, который и диалогом назвать трудно. На любые наши аргументы прихожане реагировали враждебно. Тем не менее, столкновений тогда Но они начались, когда мы общались с одним из священников, который высказывался в пророссийском духе – якобы не было никакой аннексии Крыма, якобы российские войска не заходили на Донбасс, а он "сам восстал" и т.д. "Тогда кто-то из верующих со стороны начал нас толкать. Толкнули несколько раз. Я сказал, что этого делать нельзя, потому что это препятствование журналистской деятельности. В общем, такие случаи были на протяжении всего времени, которое мы там находились", – сказал Андрей Соломко в комментарии НСЖУ.

Андрей говорит, что другие съемочные группы, которым прикрывали камеры и пытались вырвать из рук микрофоны, пострадали гораздо больше. Он призывает правоохранителей, особенно из полиции диалога, активно участвовать в событиях, присутствовать там, где могут возникнуть конфликтные ситуации, чтобы предупредить их и предотвратить препятствование журналистской деятельности.

"Национальный союз журналистов Украины, понимая конфликтный характер ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, призывает обеспечить для журналистов беспрепятственную работу. В обеспечении правдивой фиксации событий заинтересованы все стороны конфликта, а в первую очередь заинтересовано украинское общество, имеющее право получать от журналистов беспристрастную и объективную информацию", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.