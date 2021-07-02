Шоу 'Народ против' Натальи Влащенко получило рекордный показатель в просмотрах на телевидении

1 июля, в эфире программы Натальи Влащенко "Народ против", зафиксировали показатель рекордных просмотров зрителей. Показатель телесмотрения превысил не только другие программы на телеканале "Украина 24", но стал крупнейшим и среди всех информационных каналов.

Такие данные дает ТВ-панель Nielsen. Как сообщает Nielsen, среди аудитории +18 показатель достиг рекордной доли в 3,54.

На вчерашнем ток-шоу "Народ против" телеведущая Наталья Влащенко подняла к рассмотрению темы об открытии рынка земли, судебную реформу и состояние современной экономики.

Приняли участие в дискуссии глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр аграрной политики Роман Лещенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, политический эксперт Дмитрий Спивак, экс-премьер-министр Владимир Гройсман, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев, нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, нардеп от "Батьківщини" Андрей Николаенко, нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко и журналист Сергей Щербина.

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На официальном сайте "Украина 24", в описании к шоу сказано: "Народ, который устал от пустых обещаний, хочет видеть жесткую борьбу политиков, интеллектуальную дискуссию, а главное – слышать правду от тех, кто влияет на его жизнь. Так в масштабном проекте Наташи Влащенко, как в настоящем Колизее, известные чиновники будут бороться за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы".

Политическое ток-шоу "Народ против" с Натальей Влащенко проходит каждый четверг в 21:00 в эфире и онлайн.