Шопинг без забот: как легко и безопасно покупать онлайн

Украинцы все чаще покупают онлайн. Общую тенденцию усилило распространение скоростного интернета и, конечно же, пандемия коронавируса с серией локдаунов, когда офлайн-магазины и заведения массово закрываются. Согласно последним исследованиям, покупки в интернете совершают 10,6 миллиона украинцев, из них каждый четвертый делает более 20 заказов в год.

Популярность интернет-шопинга дала толчок развитию услуг по доставке. Одежду, обувь, аксессуары к электронике, детские игрушки и даже бытовую технику можно получить по всей Украине в ближайшем к вашему дому отделении почтового оператора.

Но как быть уверенным, что получишь именно то, чего ждал? Как сделать так, чтобы твои платежные данные и деньги не попали в руки мошенников? Как в целом чувствовать себя безопаснее, покупая в интернете?

Главная украинская платформа онлайн-объявлений OLX имеет свою собственную услугу безопасной доставки и оплаты товаров – OLX Доставка. Покупки можно получить в отделениях крупнейших в Украине логистических операторов – Новой почты, а с 1 марта этого года еще и Укрпочты. Услуга позволяет комфортно "шопиться" онлайн, а до 18 апреля еще и доставка товаров Укрпочтой бесплатная (далее стоимость будет фиксированной).

По просьбе OBOZREVATEL эксперты OLX составили пошаговую инструкцию по безопасному онлайн-шопингу и ответили на все важные вопросы.

Итак, разберемся подробнее, что же такое OLX Доставка и почему пользоваться услугой не только легко, но и безопасно.

Важно помнить:

Статус заказа ты всегда можешь проверить в личном профиле OLX на вкладке OLX Доставка → Мои покупки.

Рекомендуем игнорировать сообщения со ссылкой на OLX Доставка, отправленные тебе вне сайта OLX, например, в SMS, Viber или Telegram.

Чтобы получать от шоппинга только удовольствие, подробнее об онлайн-безопасности не поленись почитать здесь. Также заходи в Центр поддержки клиентов, чтобы изучить настоящие правила услуги OLX Доставка.

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Вкратце напомним еще о нескольких важных моментах.

Почему OLX Доставка безопасна для покупателя?

С OLX Доставка сделка осуществляется автоматически в пределах платформы и только для пользователей, которые имеют активный профиль на olx.ua.

Платежи на платформе защищены финансовым партнером OLX – компанией UAPAY. Все персональные данные пользователей хранятся в зашифрованном виде, а сотрудники не имеют к ним доступа в соответствии с международными требованиями.

Средства перечисляются продавцу только после того, как ты осмотришь товар на почте, он тебе понравится и ты захочешь его забрать.

Резервация суммы на твоей карте избавляет от необходимости делать предоплату, рискуя потерять и товар, и деньги.

Сколько длится доставка и хранение посылки на почте? Продавец обязан подтвердить продажу в течение 48 часов в своем личном профиле на olx.ua (и нигде больше!). На отправку у него есть три рабочих дня. Кстати, продавцу ни в коем случае нельзя переходить по сторонним ссылкам, сообщать кому-либо свой баланс и срок действия карты, трехзначный номер (CVV) для подтверждения заказа и получения средств с OLX Доставка.

Если продавец не успевает подтвердить или отправить товар вовремя, на твою карту возвращаются денежные средства за товар и доставку. Посылка хранится пять календарных дней на Новой почте и семь календарных дней в отделении Укрпочты. Если посылку не забрали, она отправляется обратно продавцу за счет платформы, а средства за товар возвращаются покупателю.

Желаем безопасного и приятного шопинга вместе с OLX Доставка!