'Шахтер' приобрел жилье семье девочки, пострадавшей от удара РФ по Краматорску

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова приобрел трехкомнатную квартиру во Львове семье девочки Яны Степаненко, которая в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года потеряла обе ноги.

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Об этом говорится в сообщении клуба.

"На долю этой семьи выпали тяжелые испытания, но она не сломалась и не сдалась. Яна увлекается бегом и на протезах пробежала 5 км на марафоне в Бостоне – это очень круто! Она и ее семья – большие молодцы. Думаю, ей удастся преодолеть еще не один марафон", – отметил капитан "Шахтера" Тарас Степаненко.

По его словам, когда Яна наносила первый удар по мячу в матче "Шахтера" с "Зарей", это увидел президент клуба Ринат Ахметов.

"Он расспросил эту семью и о том, чем им можно помочь, и в итоге поручил приобрести для семьи Степаненко квартиру во Львове. И сейчас они здесь живут. Было очень приятно погостить у них, поговорить. Почувствовал себя как дома. Очень дружеская и уютная атмосфера. Приятно видеть, что они улыбаются и радуются жизни. Это очень сильные люди", – отметил капитан "Шахтера".

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за то, что теперь есть свое жилье, что нам не нужно больше никуда переезжать. Дети счастливы – счастлива и я. И всегда ждем футболистов "Шахтера" к нам в гости", – подчеркнула мать девочки.