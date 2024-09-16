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"Шахтер" приобрел жилье семье девочки, пострадавшей от удара РФ по Краматорску

Мария Шевчук
Общество
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'Шахтер' приобрел жилье семье девочки, пострадавшей от удара РФ по Краматорску

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова приобрел трехкомнатную квартиру во Львове семье девочки Яны Степаненко, которая в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года потеряла обе ноги.

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Об этом говорится в сообщении клуба.

"На долю этой семьи выпали тяжелые испытания, но она не сломалась и не сдалась. Яна увлекается бегом и на протезах пробежала 5 км на марафоне в Бостоне – это очень круто! Она и ее семья – большие молодцы. Думаю, ей удастся преодолеть еще не один марафон", – отметил капитан "Шахтера" Тарас Степаненко.

"Шахтер" приобрел жилье семье девочки, пострадавшей от удара РФ по Краматорску

По его словам, когда Яна наносила первый удар по мячу в матче "Шахтера" с "Зарей", это увидел президент клуба Ринат Ахметов.

"Он расспросил эту семью и о том, чем им можно помочь, и в итоге поручил приобрести для семьи Степаненко квартиру во Львове. И сейчас они здесь живут. Было очень приятно погостить у них, поговорить. Почувствовал себя как дома. Очень дружеская и уютная атмосфера. Приятно видеть, что они улыбаются и радуются жизни. Это очень сильные люди", – отметил капитан "Шахтера".

"Шахтер" приобрел жилье семье девочки, пострадавшей от удара РФ по Краматорску

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за то, что теперь есть свое жилье, что нам не нужно больше никуда переезжать. Дети счастливы – счастлива и я. И всегда ждем футболистов "Шахтера" к нам в гости", – подчеркнула мать девочки.