Севастополь посетила ''бавовна'': местные жители сообщили о взрывах

Временно оккупированный страной-агрессором Россией Крым посетила "бавовна". Местные жители сообщают о взрывах в Севастополе.

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Такая информация появилась в соцсетях и российских пропагандистских ресурсах. Пропагандисты, как обычно, заявляют о работе ПВО.

По их словам, был якобы сбит украинский беспилотник.

Взрывы, по сообщениям местных жителей, слышались в районе Северной бухты, а также на Проспекте Победы и на улице Тараса Шевченко.

Напомним, утром 7 января во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Местные жители заявили, что система ПВО якобы сбила беспилотник. В частности, два громких взрыва прогремели в районе Античного проспекта.

Утром 4 января в оккупированном Севастополе также сообщалось о взрывах. По данным очевидцев, они прозвучали около 5 часов в районе аэродрома "Бельбек".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В частности, очередная "бавовна" произошел в Севастополе.