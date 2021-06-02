Сеть Sport Life повышает стоимость абонементов с бассейном и вводит ежемесячные абонементы

С 1 июня сеть спортклубов Sport Life вынуждено повышает стоимости абонементов с бассейном и спа, ссылаясь на существенный рост тарифов на коммунальные услуги. При этом сеть вводит новые, ежемесячные абонементы. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

"С 1 июня мы вынуждены существенно поднять цену на наши абонементы с бассейном и спа. Причина заключается в том, что за три года стоимость коммунальных услуг заметно выросла. В частности, вода подорожала более чем вдвое, о чем знает каждый украинец, набирающий дома ванну воды. Как и все, мы ежемесячно оплачиваем счета, которые выставляют нам водоканалы", - объяснил Дмитрий Екимов.

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*Цены на абонементы с бассейном повышаются вслед за повышением тарифов на воду и тепло

По его словам, компания никаким образом не может повлиять на размер тарифов, но их повышение сделало содержание бассейнов убыточными. Поэтому сеть Sport Life вынуждена повысить стоимость абонементов сейчас и будет индексировать ее в будущем в соответствии со стоимостью тарифов на коммунальные услуги. В то же время Sport Life вводит новый абонемент – ежемесячный, чтобы сохранить для украинцев доступность занятий водными видами спорта.

В свою очередь, вице-президент Федерации легкой атлетики Украины, президент Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк называет такую политику государства по повышению коммунальных тарифов в спорте геноцидом спортивного движения. "Меня очень огорчает, что вырастут цены на абонементы, потому что бассейны и спортивные площадки Sport Life давали возможность заниматься спортом десяткам тысяч детей. Теперь же под угрозой оказывается спортивное будущее Украины на мировой арене", - говорит он.