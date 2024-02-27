Сеть АТБ подключилась к поддержке сервисов для пострадавших от домашнего насилия

Сеть магазинов "АТБ-Маркет" присоединилась к инициативе "Города и общины, свободные от домашнего насилия", реализуемой UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине.

Ее основная цель – развитие муниципальных систем предотвращения и противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию. Поэтому были созданы мобильные бригады, привлечены специалисты в дневные центры и открыты специальные кризисные комнаты для самых уязвимых категорий людей: женщин в ситуациях домашнего насилия, внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, подростков в сложных жизненных обстоятельствах. Обратиться к сервисам могут все нуждающиеся в социальной помощи.

Чтобы поддержать своих покупателей и рассказать о безвозмездных сервисах помощи пострадавшим от домашнего насилия, в магазинах "АТБ" разместили постеры с призывом не терпеть домашнее насилие и поделились полезными контактами, куда лучше обратиться в кризисных ситуациях.

Проект "Города и общины, свободные от домашнего насилия", реализуется в 45 городах и общинах по всей Украине, охватывая как крупные урбанистические центры, так и малые региональные городки.

С начала 2021 года:

29 тысяч человек получили поддержку от мобильных бригад.

13 300 человек воспользовались помощью специалистов в дневных центрах.

1050 человек получили помощь в кризисных комнатах.

Более 900 человек нашли убежище в приютах.

Найти контакты сервисов, работающих в вашем городе ➡ https://rozirvykolo.org

Подробности о сервисах, которыми можно воспользоваться Кризисные комнаты и приюты Станут безопасным убежищем для людей, пострадавших от домашнего насилия. Специалисты оказывают временное жилье и помогут с поисками постоянного, обеспечат продуктами, а также окажут квалифицированную поддержку.

Мобильные бригады

С апреля 2022 г. в 37 городах Украины, где реализуется проект "Города и общины, свободные от домашнего насилия", функционирует 74 мобильные бригады социально-психологической помощи. Команда быстро и эффективно реагирует на запрос пострадавших, оказывает социально-психологическую помощь тем, кто в ней нуждается, и направляет в другие службы при необходимости.

Бригады не только реагируют на экстренные случаи, но и оказывают регулярную социально-психологическую поддержку, помогая уже более 29 000 человек. В общей сложности по всей Украине функционирует 109 мобильных бригад, контакты которых можно узнать по ссылке.

Дневные центры Здесь без предварительной записи можно получить всестороннюю помощь. Центры оказывают социально-психологическую и юридическую помощь, возможность пребывания в "кризисной комнате" и поддержку групп взаимопомощи пострадавших.

Проект реализуется при поддержке правительств Канады и Великобритании в рамках программы UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия.