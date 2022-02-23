Сеть аптек 'Подорожник' в полном объеме оказала помощь украинским полярникам

Благотворительная помощь от крупнейшей аптечной сети Украины "Подорожник" уже направляется к антарктической станции "Академик Вернадский" на борту флагмана украинского научно-исследовательского флота – ледокола "Ноосфера".

"В рамках этого важного проекта мы передали не только лекарства для станции, а это более 1000 наименований, но и оборудование, технику, расходные материалы. Составить правильный перечень препаратов было довольно непросто, даже нашим опытным фармацевтам и врачу станции. Было важно учесть все риски. Кроме того, мы предоставили мебель для обновленного медицинского кабинета и специальное программное обеспечение для осуществления качественного учета препаратов – что значительно упростит работу врача станции.

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Также на протяжении экспедиции наши опытнейшие фармацевты будут оказывать консультационную помощь врачам станции и ледокола, делиться опытом, наработанным более чем за 20 лет работы в сети "Подорожник". Мы уже построили самый большой фарм ритейл Украины, а теперь у нас появилась возможность открыть "Первую полярную аптеку", – отметила Ольга Гречко, руководитель отдела внешних коммуникаций компании "Подорожник".

"Еще ни одна экспедиция, вероятно, не имела такой мощной фармацевтической поддержки, – говорит Василий Матковский, врач 27-й УАЭ. – Мое особое спасибо компании "Подорожник" – за медицинский кабинет. Мебель и оборудование еще направляются на станцию на борту "Ноосферы", а мы с командой уже продумываем техническую реализацию и процесс их монтажа. Надеюсь, что здоровье у всех участников экспедиции будет отличным, и с полок я буду доставать только витамины. Я уверен, с такой мощной поддержкой 27-я Украинская антарктическая экспедиция будет чувствовать себя в полной безопасности, и будет работать максимально продуктивно".

Также "Подорожник" укомплектовал лекарством мед кабинет на исследовательском судне ГУ НАНЦ: "Первый рейс "Ноосферы" продлится около 2-х месяцев, и за такое время в дороге может произойти все что угодно, – говорит Сергей Носенко, врач команды ледокола. – Антарктида – это самый отдаленный континент, где сегодня работают украинцы, и мы благодарны компании "Подорожник" за предоставленную экспедиции фарм-помощь. Приятно чувствовать, что даже так далеко от Родины нас поддерживают земляки".

Теперь и в Антарктиде, в медицинском кабинете нашей станции "Академик Вернадский", все будет работать четко, как в аптеке, – в "Аптеке Подорожник"!

* Под "Сеть аптек Подорожник" следует понимать аптечные заведения группы компаний (корпорации) "Подорожник", являющиеся крупнейшей сетью аптек Украины по количеству аптечных заведений по состоянию на 01.02.2022 по данным экспертно-аналитического исследования, проведенного по заказу ООО "КЛИКИС".