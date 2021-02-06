Сердце остановилось мгновенно: под Полтавой рассказали детали смерти 19-летней няни детсада

19-летнюю няню детсада в селе Новая Михайловка Полтавской области Марину Кундиль, которая внезапно скончалась на работе, пытались реанимировать до приезда скорой, но безуспешно.

Как пишет ТСН, около часа дня девушке вдруг стало плохо. Как только потеряла сознание, работники детсада вызвали скорую и сельскую медсестру. Фельдшерский пункт находится в пяти минутах ходьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Без сознания лежала на полу, без проявления пульса. Проводили искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Не было реакции зрачков ни на свет, ни на что", – рассказала медсестра.

Через полчаса приехала бригада медиков из города Решетиловка, что в 25 километрах от села. Они констатировали смерть.

Отец Марины винит власть из-за катастрофического состояния дорог до Новой Михайловки.

"Это не дороги, осталось одно направление, дороги нет", – сказал местный житель.

Однако медики считают, что сердце девушки остановилось мгновенно и скорая, даже если приехала бы раньше, не помогла бы.

На работе Марина не жаловалась на здоровье, вероятно, у нее были проблемы с сердцем. Окончательную причину смерти определит экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Кундиль работала в детсаде с момента исполнения 18 лет.