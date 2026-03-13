'Сердце Азовстали' помогло с лечением и комплексной реабилитацией защитнику Мариуполя Александру Дутке

Военнослужащий 36 бригады Морской пехоты Александр Дутка, который получил сложное ранение и провел три с половиной года в плену, получил комплексное лечение и проходит дальнейшую реабилитацию при поддержке проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Александр учился и получил высшее образование в технической сфере, никогда не мечтал о службе. Больше всего любил все, что связано с земледелием. Был дважды мобилизован: сначала в 2014 году, а полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе в составе 36 бригады Морской пехоты.

Находясь на службе, однажды военного накрыло огнем автоматического гранатомета. Александр уже имел до этого порнення, поэтому не придал сильного значения боли, думал, все в порядке и дальше помогал ребятам заряжать патроны. Но увидев ранение, побратимы настояли: так нельзя — и сразу организовали эвакуацию.

Обломок влетел с задней части и очень глубоко проник в колено, из-за чего достать его было очень трудно, но врачи справились. Далее россияне начали обстреливать больницу, в которой находился Александр. Всех начали эвакуировать в медпункт, который находился в подвале. Там военный провел еще неделю, получая всю необходимую помощь.

Из-за нехватки людей очень скоро Александру пришлось снова вернуться на позиции, перевязки делал себе уже сам. Вместе с тем, ситуация на поле боя стала резко ухудшаться: подразделение начали вытеснять к заводу и существенно не хватало боеприпасов.

Александр провел в плену три с половиной года. Вспоминает, что кроме жестокого обращения со стороны россиян, среди худших воспоминаний было отсутствие какой-либо информации о ситуации в Украине: где проходит линия фронта, как дела у родных и близких. Александру повезло, что многие пленные были именно из Николаевской области, они делились своими письмами, из которых военный мог узнать о новостях в своем регионе.

23 июля 2025 года состоялся очередной обмен пленными, в который попал Александр Дутка.

"Хочу поблагодарить Рината Ахметова за проект "Сердце Азовстали", благодаря которому делается много добрых дел", — говорит защитник.

Защитнику провели комплексное обследование и сделали 3 операции в рамках программы "Здоровье". Теперь он проходит комплексную реабилитацию. В планах в дальнейшем — в первую очередь закончить лечение и увидеть всех родных. В будущем он также хотел бы вернуться к земледелию, если останется вне военной службы.

В "Сердце Азовстали" отмечают: системная медицинская и психологическая помощь освобожденным из плена защитникам является ключевым условием не только физического восстановления, но и посттравматического роста — трансформации пережитого травматического опыта в ресурс для дальнейшего развития.