'Сердце Азовстали' и Госпогранслужба объединили силы для поддержки героев Мариуполя

Проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова подписал меморандум о сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины.

Меморандум предусматривает проведение совместных образовательных, торжественных, культурных, адвокационных и других мероприятий, а также реализацию проектов, направленных на поддержку пограничников, защищавших город Марии.

"Мы очень благодарны Вам за квартиры, которыми вы обеспечиваете пограничников, защищавших Мариуполь и за что получили I или II группы инвалидности. Также за реабилитацию и отдых наших детей и семей", – заявил заместитель председателя Госпогранслужбы генерал-майор Сергей Сердюк.

Также генерал-майор рассказал, что сейчас Госпогранслужба активно развивает направление социального сопровождения семьи пограничников, поэтому им интересны успешные программы общественной организации.

"У нас достаточно уникальный опыт, который мы с удовольствием передадим, чтобы все пограничники и защитники Украины получили качественную помощь. Особенно это касается здоровья, психологического и ментального", – отметила директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.

Объединение усилий поможет поддержать защитников Мариуполя, пограничников и их семей, еще более качественной и эффективной, а успешный опыт важно масштабировать на всю страну, убеждены подписанты.