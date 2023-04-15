Семья 2-летнего мальчика, погибшего под завалами в Славянске, только вернулась из эвакуации: детали

Семья 2-летнего ребенка, который погиб в результате очередной атаки российской армии по Славянску Донецкой области, буквально на днях вернулась домой из эвакуации. Матери мальчика удалось избежать гибели, потому что за несколько минут до удара оккупантов она вышла в магазин.

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В то же время отец малыша остается под завалами многоэтажки, спасатели проводят операцию по извлечению людей. Об этом рассказал глава Славянского городского совета Вадим Лях в эфире национального телемарафона UA Разом.

Женщина, которая потеряла маленького сына, находится в больнице под присмотром врачей в тяжелом психологическом состоянии. Удар по Славянску 14 апреля привел к новой волне эвакуации местных жителей, но происходит она не массово, как подчеркнул Лях.

Напомним, что накануне захватчики из России совершили очередное военное преступление, нанеся мощный артиллерийский обстрел Славянска. Под атаку попал жилой дом, число погибших уже достигло 11 человек, десятки жильцов ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад перед Пасхой вражеская ракета ударила по Одессе, и убила сразу три поколения женщин: трехмесячную девочку Киру, ее мать и бабушку. Отец семейства вышел в магазин за праздничными покупками, только это спасло его от гибели.

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