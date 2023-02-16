Блог | Александр Кирш: Село Залужное и страна московия: поддерживаю новые названия и поясняю

Харьковский областной совет обратился к украинскому парламенту с просьбой переименовать село Ватутино Нововодолажской громады на Залужное, а петиция Президенту о переименовании российской педерации на московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Поддерживаю оба предложенные переименования.

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С педерацией-московией всё абсолютно ясно, как и с сопутствующим переименованием россиян на московитов: здесь и пояснять особо нечего, ибо все прекрасно знают: педерации там никакой нет, а есть московия с временно захваченными разнонациональными колониями, корень же рос/рус орки нагло смосковитили у Киевской Руси, то есть просто ждём запоздавшего на долгие века восстановления исторической справедливости.

О Залужном. Инициаторы переименования отмечают, что это вовсе не в честь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, как могут подумать, а топоним, отражающий нахождение села за лугом у реки Ольховатка. Правда, могут сказать, что это смотря откуда смотреть (как "Заполярье"), но это уже не важно: надо смотреть откуда надо (а не с Северного полюса).

Ну а на возможное возражение, что луг по-украински называют ещё и "лука", отвечу: украинское название Залукове ассоциировалось бы с русским словом "лук" (вместо "цибуля"), что совершенно не нужно, не говоря уже о том, что это было бы ещё не худшей из возможных тут ассоциаций, так что Залужне/Залужное — однозначно лучше.

Ну а то, что первыми заметили, что живут за лугом, именно под Харьковом, внушает гордость. В отношении же пока действующего названия Ватутино в честь советского генерала времён Второй мировой — скажу, что когда меньшее зло защищает от зла большего, это ещё не повод для его увековечения.

Итак, под Харьковом должно появиться Залужное, а за поребриком — московия, которая и так там, к сожалению, есть.

Слава Украине!