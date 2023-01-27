Помните, россияне выпустили серию треш-фейковых новостей о том, что в Украине существуют огромные биолаборатории, где, по словам соловьева и скабеевой, производят секретное биооружие: летучих мышей, комаров, голубей?

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Что ж, как говорила моя бабушка, хочешь, чтобы не случилось, не говори об этом вслух. Россияне столько раз повторили эти фейковые новости, что поверили в них и они, по-видимому, стали симулякром, получив информационный отклик где-то во Вселенной. Россияне забыли, что природный мир настолько разнообразен, что не стоит вспоминать всуе о каких-либо его представителях, а у Бога — украинское чувство юмора.

Поэтому по россии понеслось: укушенный комаром россиянин попал в больницу, вирус, подхваченный россиянами на отдыхе в тайге от клеща, убил семью, нашествие тараканов, клопов и вшей на дома россиян, волки вырезали всю российскую деревню, крысы утянули младенца в российской деревне…

В общем, жду лета и нашествия на россию саранчи, которая, естественно, "обучена в секретных лабораториях".

Но, вот как-то в поле зрения расследователей из россии попали исключительно летающие представители "биовойск". Поэтому хотелось бы существенно расширить перечень биологических видов, ведущих героическую борьбу против гопоты российской, а то у соловьева-скабеевой кризис жанра, и они уже не могут внятно вещать дичь в уши россиян.

Новости из россии: "В деревне Приозёрка Омской области верблюд убил сторожа охотничьей базы, который ударил его по морде. 51-летний мужчина погиб от ударов и укусов.Прокуратура провела проверку. Верблюда застрелили".

Хотелось бы съехидничать на счет "был завербован Украиной, попав под влияние укро-националистических взглядов, бандеро-верблюд", но сдерживает трагическая гибель благородного животного.

Я бы сторожа пристрелила. Пьяная, 51-летняя малограмотная скотина, хотя любая скотина умнее среднестатистического россиянина, подошла и ударила животное по морде. В этом же — все русские, им просто нужно показать свою удаль молодецкую, дурь несусветную, и величие скрепов. Куда без них. Русский же царь зверей, планеты, выше Бога, неба, Вселенной, ого-го, короче. А тут верблюд. Смерд, значит, и должен знать свое место.

Дикие люди. Дикие нравы. Дикая аморальность. Верблюд — герой. Минус один мобилизованный, все равно этого сторожа загребли бы на фронт в ближайшую мобилизацию, и делал бы он нам нервы. Плюс один хороший русский. Земля ему стеклобетоном.

На этом, думаете, все?! Ха! И три раза ха! Переносимся из Омской области в Ростовскую. И…

Новости из россии: "В Батайске верблюд покусал мужчину возле заправки.– Мужчина (ему лет 40) решил покормить животное, – рассказывает источник. – Парень нормальный, социальный, но был слегка подшофе, к кому-то в гости здесь приехал. Как вдруг неожиданно верблюд схватил его за руку, укусил, а затем и вообще, не разжимая зубов, начал таскать его по земле. Когда двугорбый, наконец, отпустил жертву, очевидцы поняли, что мужчина получил серьезные травмы. Скорая его доставила в ЦГБ. Как утверждают медики, знакомые с ситуацией, речь идет о том, будет ли конечность полноценно действовать"…

Еще один верблюд. То есть, это уже ДРГ или ОПГ, или "секретное оружие из секретных лабораторий". Не могли же верблюды договорится мочить русских в сортире, ой, в россии.

Вообще, батайский верблюд — Барон Мюнхгаузен, это мем в Ростовской области. Его, чтобы не убили, даже зоозащитники взяли под опеку, поскольку Барон Мюнхгаузен обладает редким даром определять пьяных, обнаркоманенных и коррупционных.

Как только Барон Мюнхгаузен чует, что подходящий к нему человек пьян, обкурен, чиновник или обычный чмобик в военной форме, тут же плюет ему в морду. Он испортил столько пафосных снимков чиновников, что в Батайске перестали останавливаться возле знака города, где и пасется "двугорбый вредитель".

Барон Мюнхгаузен вел боевые действия на территории противника тогда, когда это еще не было мейстримом. Думаю, что у него уже и звание побольше, и опыт, и курсы на месте для новоприбывших "био-войск" читает, скрипучим голосом прапора.

Как видите, история по-русски банальна: пьяный русский и благородное животное.

Ах, да, пострадавшего зовут Алексей, ему 41 год, и после "страшной трагедии" ему ампутировали оторванную Бароном Мюнхгаузеном руку.

То есть, минус еще один мобилизированный, который мог бы делать нам нервы. Плюс половина хорошего русского. Что орать, злиться, в прокуратуру писать, верблюд тебя, идиота, спас от могилизации, мог бы стать "удобрение универсальное, перегной Алешка", а так еще и пенсию на дурняк получать будет, льготы там разные, проезд бесплатный, подаяние у церкви.

"Алексей знал верблюда, — рассказал владелец верблюда Пётр. — Мы говорили ему: будь осторожен, это всё-таки животное". Но Алешка принял на грудь немножко, и решил показать верблюду, кто царь в природе, не подумав, что сейчас у верблюдов период гона и они находятся в крайне раздражённом состоянии.

Еще бы, верблюдицу ему никто не предложил, а только наглость, команды, дрессура, полуголод. Хотя, может, у Алешки была какая-то тайна, связанная с ориентацией, вон "вагнеров" по россии сколько, могли и использовать, Алешеньку-то. А Барон ее разнюхал, тайну, и принял поглаживание за брачные игры, вид-то, млеко-водко-сигарето-сосущий, о тонкостях размножения этого вида Барон Мюнхгаузен не знал, и решил испытать судьбу.

Хотя я больше верю в то, сержант Верблюденко с позывным Барон Мюнхгаузен — из нашей секретной биолаборатории, просто выполнял задание в тылу противника.

В общем, слежу за развитием событий дальше. Похоже, верблюды россии вышли на тропу войны.