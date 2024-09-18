Сейчас нигде не найдете: зачем в СССР использовали необычный прибор 'Светлячок'

Бытовая техника в СССР была настоящей роскошью, которую производили мало и доставалась она не всем. При этом советская промышленность умудрялась выпускать приборы, способные сбить с толку любого современного человека.

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OBOZ.UA рассказывает об одном из таких приборов. Он назывался "Светлячок" и состоял из усилителя на транзисторах, батарейки, лампочки-сигнализатора и датчика, который присоединялся проводным методом. Сказать, зачем использовалась такая конструкция, абсолютно невозможно. Если не знаете точно, попробуйте угадать, а затем переходите дальше к рассказу об этом гаджете. Вы будете удивлены.

На самом деле "Светлячок" был устройством, которое определяло, когда младенцу приходит время сменить пеленки. Индикатор на проводе реагировал на влажность, после чего на устройстве загоралась лампочка. Вставлялся этот индикатор под пеленки, что было не очень удобно, учитывая провод. Ребенок, который начинал крутиться, когда намокал, мог легко выдернуть его.

Прибор был разработан в 1970-е годы на Киевском заводе полупроводниковых приборов. Он же его и выпускал.

Подавали разработку как инновационное изобретение, призванное упростить жизнь молодым матерям. Но популярности он не приобрел. Поскольку ребенок вполне способен известить о том, что его пора переодеть, без всяких лампочек – обычным плачем. А удобство использования устройства оказалось очень низким.

Настоящее облегчение мамы младенцев ощутили уже после развала СССР, когда на рынок вышли одноразовые подгузники. Пусть они не включают в себя никакой электроники, зато удобны в использовании, доступны и освобождают женщину от необходимости постоянно стирать пеленки.

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