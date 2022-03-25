Сегодня сработало 2 украинских гумкоридора, по которым эвакуировали 7331 человека, – Верещук

В пятницу, 25 марта, в Украине сработало только 2 гуманитарных коридора. По ним удалось эвакуировать из горячих точек (Мариуполь, Мелитополь, Бердянск) в более безопасные места 7331 украинца.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Также удалось доставить в Бердянск бензин, которым люди из Мариуполя смогут бесплатно заправить свои автомобили, чтобы доехать до Запорожья.

В Бердянск ввезли 80 тонн гуманитарной помощи: продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Гуманитарку привезли также и в Мелитополь.

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В субботу, 26 марта, украинская сторона намерена запустить гуманитарные коридоры из Мариуполя, Киевской и Луганской областей.

Верещук также добавила, что Украина обратилась в Международный комитет Красного Креста с требованием получить от РФ списки всех украинцев, которых агрессор силой вывез из Мариуполя на территорию России, а также обеспечить им возможность безопасно вернуться на родину.

Всего на этой неделе была налажена работа 18 гуманитарных коридоров. Удалось эвакуировать из заблокированных городов 37 606 человек. Кроме того, в эти населенные пункты были доставлены сотни тонн гуманитарной помощи – продукты, медикаменты и горючее.

В то же время Верещук призвала прекратить манипуляции вокруг вопроса эвакуации людей из Чернигова.

"Если мы публично об этом не отчитываемся, это не значит, что ничего не делаем. Наоборот. Это вопрос безопасности наших людей. После того, как в последние дни об этом начали публично много говорить, оккупанты просто взорвали мост в Чернигове и начали обстреливать проложенную понтонную переправу", – сообщила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта российские оккупанты, захватившие Мелитополь на Запорожье, пропустили в город выехавший еще 24 марта гуманитарный груз. На обратном пути автобусы эвакуировали горожан.

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