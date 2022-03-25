Оккупанты пропустили в Мелитополь гуманитарную колонну, планируется эвакуация жителей, – мэр Федоров

Утром 25 марта российские оккупанты, захватившие Мелитополь в Запорожье, пропустили в город гуманитарный груз, который выехал еще 24 марта. На обратном пути автобусы должны будут эвакуировать горожан.

Об этом в Facebook сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, "гуманитарку" разгрузили в состав пожарной части по ул. Героев Сталинграда.

"По эвакуации людей – сегодня из города на автобусах смогут уехать около 350 человек. Но я уверен, что мы продолжим такие гуманитарные конвои с возможностью эвакуации горожан на обратном пути в город Запорожье", – отметил городской голова.

Выезд колонны из Мелитополя был запланирован на 9 утра.

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Напомним: во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили 75-летнего отца журналистки и директора сайта "Риа-Мелитополь" Светланы Зализецкой. Утром в среду, 23 марта, оккупанты ворвались в дом стариков и провели там "обыск". Она подчеркнула, что ее родители, в доме которых и был совершен беспредел, испытывают проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные, оккупировавшие город Мелитополь, начали стягивать туда своих погибших товарищей. В морг они превратили местную ледовую арену. Скопление оккупантов возле здания сняли местные жители.

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