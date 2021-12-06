Что такое кэтколлинг и почему многие женщины уже стали его жертвами

Многие женщины уже становились жертвами так называемого кэтколлинга в общественных местах или в интернете. Речь идет о сексуальных домогательствах, происходящих без прямого физического контакта.

Как рассказал Der Spiegel, кэтколлинг подразумевает под собой домогательства при помощи фотографий или видео, а также словесно. Оно может происходить в интернете или на улице.

О том, что кэтколлинг стал достаточно распространенным явлением в современном обществе заявил Криминологический исследовательский институт немецкой Нижней Саксонии, специалисты которого провели онлайн опрос на тему домогательств. При этом они выяснили, что большинство женщин уже сталкивались с этим явлением.

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Так, из из 3908 респондентов – большинство из них женщины – около 90% заявили, что в течение трех последних месяцев, они слышали в свой адрес комментарии по поводу своего внешнего вида. Более половины респондентов получили оскорбления по половому признаку, их сексуально домогались, они слышали сексистские комментарии и неприличные высказывания.

"Даже если не произошло физического контакта, не следует преуменьшать опасность кэтколлинга", – подчеркнула криминолог Лаура-Ромина Годе, соавтор исследования.

Она акцентировала внимание на том, что многие респонденты пострадали от его последствий.

"Они стали более тревожными, начали избегать определенных мест, часть из них были вынуждены изменить свой стиль одежды", – добавила Годе.

В статье сказано, что на данное время в Германии кэтколлинг не считается ни уголовным преступлением, ни административным правонарушением. Однако 84% опрошенных выступила за то, чтобы в будущем кэтколлинг стал наказуемым уголовно или административно.

Дебаты о кэтколлинге уже привлекли большое внимание общественности в Германии. Активисты даже начали собирать подписи под петицией с требованием ввести наказание за кэтколлинг.

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