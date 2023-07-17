СБУ задержала в Одессе предателя Украины, который помогал оккупантам захватить Крым и получил медаль. Фото

Служба безопасности Украины задержала боевика российской "самообороны Крыма", активно участвовавшего в захвате административных зданий на полуострове в 2014 году. Преступник скрывался в Одессе, но был задержан во время контрдиверсионных мер.

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Ему грозит 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме захвата зданий предатель осуществлял патрулирование улиц, стоял на блокпостах и предоставлял "охрану" прокремлевским митингам. Он также незаконно обыскивал местных жителей и занимался "окружением" так называемых "теризбиркомов", участвовавших в проведении фейкового референдума по "присоединению" Крыма к России.

За такую "помощь" российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленник, прикрываясь статусом переселенца с Юга Украины, перебрался в Винницкую область, а затем в Одессу, где надеялся избежать правосудия.

По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с предводителями группировки.

Однако СБУ установила местонахождение злоумышленника и задержала его. Во время обыска у него были обнаружены материальные доказательства его преступлений, включая медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

Задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– Служба безопасности сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, корректировавшему ракетные удары РФ по Украине. Z-блогер Сергей Лебедев прячется от правосудия в оккупированном Донецке.

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