СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото
Служба безопасности Украины задержала очередного российского осведомителя. Злоумышленник приводил российские ракеты в торговые центры Днепропетровской области.
Приспешником оккупантов оказался житель Новомосковска. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Кроме наведения ракет он собирал для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников.
Кроме того, он передавал врагу координаты центральных площадей и других мест массового скопления людей.
При этом в своих "отчетах" злоумышленник менял их названия и обозначал как военные объекты.
Эти данные захватчики использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам.
За свою "работу" злоумышленнику обещали деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона.
В ходе обыска по месту жительства агента РФ правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружили русскую символику.
Задержанному уже объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ровно. Таким образом, враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.
- Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.
- А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!