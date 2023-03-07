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СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото

Ольга Ганюкова
Общество
2 минуты
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СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередного российского осведомителя. Злоумышленник приводил российские ракеты в торговые центры Днепропетровской области.

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Приспешником оккупантов оказался житель Новомосковска. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме наведения ракет он собирал для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников.

Кроме того, он передавал врагу координаты центральных площадей и других мест массового скопления людей.

При этом в своих "отчетах" злоумышленник менял их названия и обозначал как военные объекты.

Эти данные захватчики использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам.

За свою "работу" злоумышленнику обещали деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обыска по месту жительства агента РФ правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружили русскую символику.

Задержанному уже объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото
СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото
СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото
СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ровно. Таким образом, враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.
  • Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.
  • А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.

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