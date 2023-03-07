СБУ задержала российского информатора, наводящего ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Фото

Служба безопасности Украины задержала очередного российского осведомителя. Злоумышленник приводил российские ракеты в торговые центры Днепропетровской области.

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Приспешником оккупантов оказался житель Новомосковска. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме наведения ракет он собирал для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников.

Кроме того, он передавал врагу координаты центральных площадей и других мест массового скопления людей.

При этом в своих "отчетах" злоумышленник менял их названия и обозначал как военные объекты.

Эти данные захватчики использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам.

За свою "работу" злоумышленнику обещали деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обыска по месту жительства агента РФ правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружили русскую символику.

Задержанному уже объявили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ровно. Таким образом, враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ, работавшую на враге в южных прифронтовых районах. В Одессе был задержан организатор группы – местный житель, который является помощником одного из депутатов незаконного российского парламента оккупированного Крыма Константина Мальчикова.

А в Винницкой области сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Он предлагал за участие в боях против Украины до 4 тыс. долларов в месяц, причем сам оказался рецидивистом, сидевшим за разбой и групповое изнасилование.

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