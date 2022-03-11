СБУ задержала на Донбассе информаторов оккупантов и наводчиков вражеской артиллерии

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух информаторов российских оккупантов. Местные жители передавали врагу данные о передвижениях Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что одним из пособников российских захватчиков оказался бывший полицейский из Славянска.

Он собирал данные о передвижении наших защитников вблизи города и в районе горы Карачун. За это боевики "ДНР" пообещали мужчине одну из руководящих должностей местной оккупационной администрации после захвата Славянска российскими войсками.

Второй информатор оккупантов – это местная жительница, которую завербовал так называемый "депутат 2-го созыва Народного совета "ДНР", информацию о ВСУ она передавала ему через запрещенную в Украине соцсеть.

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Еще двух пособников россиян разоблачили в Северодонецке на Луганщине. Они наводили артиллерию оккупантов и помогали врагу обстреливать город. Злоумышленники фиксировали размещение техники и военнослужащих и передавали эти разведданные противнику.

Кроме того, ВСУ под Северодонецком разбили "военные подразделения "ЛНР", а их участников – мобилизованных жителей ОРДЛО – взяли в плен. Сейчас сотрудники СБУ допрашивают боевиков, они дают показания о своем руководстве из числа военных РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ провела задержание вражеских агентов, которые сливали РФ данные о ВСУ в Закарпатской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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