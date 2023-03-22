СБУ задержала корректировщика ракетного удара по школе в Краматорске: приспешником захватчиков оказался работник завода. Фото

Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетного удара российских оккупантов по школе в Краматорске. Приспешником захватчиков оказался работник завода.

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта этого года", – говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский агент собирал разведывательные данные о локациях украинских защитников и корректировал российские обстрелы в прифронтовых районах области.

Кроме того, он разведывал боевые позиции подразделений ВСУ в прифронтовых районах области.

Отмечается, что кураторов приспешника оккупантов особенно интересовали координаты расположения дальнобойного иностранного вооружения украинских войск.

Злоумышленником оказался работник завода в Краматорске. К негласному сотрудничеству со страной-агрессором его привлекли в начале марта этого года. Собранную развединформацию он посылал "связному" агенту.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для передачи данных агрессору. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе поймали бывшего правоохранителя, которого завербовала российская федеральная служба безопасности после начала полномасштабного вторжения. Мужчина собирал для противника разведывательную информацию и даже записывался на собеседование в добровольческий батальон "Черноморская сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ, в состав которой входили две жительницы Краматорска, которые сдавали позиции украинских войск. Одна из них была медсестрой боевого подразделения теробороны ВСУ.

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