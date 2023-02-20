СБУ сообщила о подозрении пророссийским блоггерам, готовившим фейки Соловьеву для дискредитации Украины и ВСУ

СБУ сообщила о подозрении российским блоггерам, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и готовят фейки для ток-шоу Соловьева. Для распространения деструктивного контента использовали собственные интернет-ресурсы, тесно связанные с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram. Благодаря искусственной накрутке подписчиков и отзывов фейки распространялись крайне быстро.

Так, в результате следственно-оперативных действий в Киеве сообщено о подозрении столичному блоггеру, который распространял дезинформацию о материально-техническом обеспечении подразделений ВСУ. Для "разгона" фейков их автор использовал подконтрольное ему издание "UPN", в том числе одноименный Ютуб-канал.

Установлено, что сюжеты вражеского блоггера регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информдиверсий.

Кроме того, он причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки в столице.

На основании собранных улик фигурант подозревается по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему);

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Еще одним приспешником агрессора оказался блоггер из временно оккупированного Крыма, ведущий несколько Ютуб-каналов с общей аудиторией более 1,5 млн подписчиков.

Именно он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева.

В настоящее время блогеру поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 и 436-2 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность и оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Также задокументированы преступные действия бывшего жителя Одессы, который скрывается в настоящее время во временно оккупированном Донецке за подрывную деятельность против Украины.

Установлено, что в июне 2021 года злоумышленник создал Телеграмм-канал "Привидение Новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех участников агентурных сетей спецслужб страны-агрессора России. Среди них предатели, корректировавшие ракетные удары оккупантов по Бахмуту и Краматорску.

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