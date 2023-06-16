СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны, который разворовал более миллиарда гривен на форме для ВСУ. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и бывшему руководителю Департамента государственных закупок. Им инкриминируют присвоение из бюджета более миллиарда гривен на закупку некачественной амуниции для Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд. грн.

Установлено, что должностные лица оборонного ведомства в начале марта 2022 года организовали сделку. Они закупили у иностранной фирмы почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки.

Соответствующая экспертиза показала, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн. грн. Кроме того, эти бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

Также следствие пришло к выводу, что организаторы "схемы" провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и брюк для украинских защитников на общую сумму 900 млн. грн. Это имущество также не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

В ходе обысков у фигурантов правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности.

Следователи сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях. Так, экс-заместитель Министра обороны ранее получил еще одно подозрение за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции (ст. 114-1 УКУ). При этом эксчельник Департамента находится под стражей по материалам СБУ с февраля 2023 года.

Напомним: также в Киеве задержали исполняющего обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства одной из столичных районных государственных администраций из-за взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Взяточнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарубежные СМИ сообщили, что борьба с коррупцией в Украине привлекает все большее внимание западных партнеров нашего государства. Они заподозрили, что под видом антикоррупционных действий на государственном уровне происходит компрометация влиятельных украинских представителей бизнеса, пришедших в государственный сектор и проводивших необходимые реформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!