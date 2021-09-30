СБУ разоблачила банду, которая вербовала украинских моряков для перевозки нелегалов. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила банду, которая вербовала украинских моряков. Злоумышленники заставляли их работать на кораблях и доставляли нелегалов из Средней Азии в страны Европейского Союза.

Преступную схему организовал украинец вместе со своим сообщником из Турции, сообщила пресс-служба СБУ. Среди жертв банды были жители южных регионов. У большинства из них были проблемы с разрешительными документами моряка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленники обещали им работу на судах дальнего плавания с большой зарплатой. Чтобы подтвердить надежность компании они сразу платили морякам три тысячи долларов аванса.

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Настоящим местом работы становились суда, которые переправляли нелегальных мигрантов из Средней Азии в ЕС. Часть моряков из Украины вместо большой зарплаты получали большие сроки заключения за преступления. Следствие установило, что сеть вербовщиков, которые искали моряков, насчитывала около шести человек.

Группировка отправила пять "партий" украинцев за границу. Минимум пять человек из них арестовали в странах Европейского союза. Организатора банды и его сообщников задержали и сообщили им о подозрении по части второй статьи 149 – торговля людьми Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ объявила о подозрении "наемному убийце", которого ФСБ России завербовала для ликвидации украинского спецназовца. Агенту сообщено о государственной измене.