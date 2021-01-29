СБУ рассекретила документы о разведчике, которому удалось выжить в бою под Крутами

В День памяти Героев Крут Служба безопасности Украины обнародовала документы об участнике боя 29 января 1918 года под Крутами – старшине армии УНР, разведчике Семене Могиле.

Как сообщает СБУ в Telegram, на момент наступления войск Муравьева на Киев Могиле был всего 21 год.

"Еще до начала боя на станции Круты его подразделение захватило в плен нескольких красноармейцев. После ожесточенного противостояния с четырехтысячной армией большевиков Могила эвакуировал всех раненых бойцов своей сотни", – говорится в сообщении.

Весной он присоединился к вооруженной антибольшевистской борьбе на Херсонщине, а в 1920 году участвовал в Первом Зимнем походе.

"Семен был схвачен только в 1923 году, во время пересечения польско-советской границы. Его допрашивало и заставляло к сотрудничеству руководство советских спецслужб. Но Могила не изменил присяге", – подчеркнули в спецслужбе.

Украинского воина расстреляли в Харькове в ночь с 22 на 23 марта 1924 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Украине отмечается День памяти Героев Крут. Эта дата посвящена событиям конца января 1918 года возле станции Круты в Черниговской области, когда отряд из около 400 студентов и бойцов свободного казачества вступил в бой с четырехтысячным подразделением Красной гвардии.

Во время отступления 27 студентов и гимназистов из резерва попали в плен и были расстреляны.