СБУ привлекут к расследованию утечки пищевых контрактов Минобороны – СМИ

Факт утечки контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных будет рассмотрен Оборонным комитетом Верховной Рады.

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Данные, обнародованные журналистами, не подлежат разглашению, в комментарии "Українським Новинам" заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

"Во-первых – да, комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство", – приводит СМИ слова Касая.

Он добавил, что эта информация может быть использована противником. Подобные контракты закрыты, согласно требованиям военного времени, и содержат сведения о воинских частях, их адресах.

"И данные относительно воинских частей (обнародованные в слитых контрактах) – действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться, сто процентов. Вопрос актуален", – пояснил нардеп.

По его словам, к изучению ситуации будут привлекаться СБУ.

"Может, не на этом комитете, а на следующем, но надо привлечь. Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе тоже должно разобраться", – считает Касай.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников инициировал безотлагательное проведение заседания профильного оборонного комитета после появления в СМИ информации о содержании закупок услуг питания для военных. В Минобороны заявили, что обнародованные журналистами данные имеют признаки манипуляций и вводят в заблуждение.