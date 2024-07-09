Сбор на восстановление 'Охматдета': букмекер Vbet задонатил 4 млн грн

Букмекерская компания Vbet присоединилась к совместному сбору UNITED24 и monobank на восстановление Охматдета, который 8 июля стал объектом очередного российского ракетного обстрела.

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По информации соучредителя monobank Олега Гороховского, от Vbet для этого сбора поступил благотворительный взнос на сумму 4 млн грн, передает Tribuna.com.

Первоочередная цель сбора была 100 миллионов гривен, но украинцы пересекли эту отметку уже на четвертом часе сбора 8 июля. Сбор сейчас продлен до 250 миллионов, и по состоянию на данный момент эта сумма почти собрана.

Как известно, Охматдет – это крупнейшая детская больница в Украине. Ежегодно там лечат более 20 тысяч детей со всей страны.