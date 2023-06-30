Саперы на Запорожском направлении открыли сбор на пикап: как поддержать защитников

Смелость наших защитников просто зашкаливает. Они ежедневно уничтожают окупантов, продвигаясь вперед и освобождая от нечистые украинские территории. Но без разминирования тяжело наступать.

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Украинский журналист, военный корреспондент Роман Бочкала объявил сбор средств на пикап для саперов, работающих на Запорожском направлении.

Ребята каждый день спасают жизнь своих собратьев, рискуя собственными. Каждый их выезд на местность может быть последним. Но они это делают, потому что это их работа, потому что, кроме них, это никому не под силу.

К сожалению, в этой работе бывают трагические случаи, в результате которых страдают саперы, техника и оборудование.

Сегодня саперы из Запорожского направления нуждаются в новых колесах.

Машина уже найдена, проверена, она в хорошем состоянии. Для покупки этого боевого "металлического коня" нужно собрать 280 000 грн.

"Поддержите донатом защитников", – призвал военкор Роман Бочкала.

За первые пару часов удалось собрать половину требуемой суммы.

Роман Бочкала просит всех небезразличных украинцев приобщиться к благородному делу и задонатить кто сколько сможет, чтобы боевая машина стала хорошим подспорьем для наших защитников.

Пожалуйста, помогите закрыть сбор!

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7TsjPnhGtX

Монобанк: 5375 4112 0687 1217

PayPal: [email protected]