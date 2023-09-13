'Самый длинный в мире марафон' объединит людей со всей планеты для поддержки украинских Героев

Стартовала регистрация на благотворительный забег ради поддержки тех, кто более 9 лет защищает, спасает, лечит и приближает победу Украины. Каждый участник сможет пробежать дистанцию за героя и посвятить ему свою медаль. Вместо регистрационных взносов для участия в забеге организаторы предлагают сделать донат на сбор "Упакуй небо – прокачай ПВО" от "Новой почты" и фонда "Вернись живым".

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"Самый длинный в мире марафон" позволит каждому участнику поблагодарить героя или героя, указав их имена на стартовом номере и пробежав дистанцию в Киеве или любой точке планеты. Цель "Новой почты" – напомнить мировой аудитории о силе украинцев и поддержать всех, кто отстаивает свободу Украины каждый день с 2014 года, – так долго, как не проходит ни один спортивный забег в мире.

Чтобы присоединиться к "Самому длинному в мире марафону", необходимо:

зарегистрироваться на сайте ;

внести вклад на сбор "Новой почты" и фонда "Вернись живым" для усиления противовоздушной обороны Украины;

получить стартовый номер, на котором указать имя того, кому посвящаете свой забег;

29 октября пробежать дистанцию в Киеве или любой точке планеты;

опубликовать фото или видео в соцсетях с хештегом #worldslongestmarathon и пометить страницу Instagram.

"Мы сравниваем путь Украины к победе с марафоном, ведь марафон – это дистанция, требующая выносливости, стойкости и силы. Именно это демонстрируют наши военные, врачи, спасатели, волонтеры – все выносливые марафонцы, которые ни на миг не останавливаются ради каждого из нас. Мы знаем, насколько героям важна поддержка, и "Самый длинный в мире марафон" – это способ объединить людей со всего мира для благодарности и поддержки приближающих победу Украины", – говорит Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты, участница и организатор марафонов.

Участниками кампании "Длиннейшего в мире марафона" стали военные Сухопутных войск ВСУ Андрей и Надежда, военнослужащий "Лион", восстанавливающийся после ранения в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые", старшая медицинская сестра отделения анестезиологии НДСЧ "Охматдет" Ольга Демидов армии "Вернись живым" – ветеран русско-украинской войны Андрей Нагорный и военный корреспондент Максим Лиманский.

"Борьба за свободу Украины – это однозначно марафон, а не спринт. Я понял это еще в 2015 году во время службы. Сейчас противостояние врагу продолжается, поэтому потребность поддерживать Силы обороны только растет. Единственный способ поблагодарить всех, кто приближает победу, – не быть безразличными, помнить об их работе и поддерживать донатами", – говорит Андрей Нагорный.

Каждый зарегистрирующийся на забег получит стартовый номер с фактом о войне в Украине и местом для посвящения, а также открытки с фотографиями Константина и Влады Либеровых – украинских фотографов, чьи работы с мест боевых действий вошли в рейтинг Top 100 Photos of 2022 by Time и регулярно публикуются в мировых СМИ, в том числе Washington Post, CNN и другие.

Участники также получат медаль: одна ее сторона посвящена всем, кто рискуя собственной жизнью приближает победу Украины, а вторая сторона динамична и визуализирует движение марафонца, которое, как и Украина, никогда не останавливается. Визуальный концепт медали разработал украинский дизайнер с мировым именем Юрий Гуцуляк.

Количество стартовых наборов ограничено: их получат первые 10000 участников. Новая почта за свой счет доставит набор по Украине и миру, а участники, которые будут бежать дистанцию в Киеве, получат набор за день до забега на локации "Самого длинного в мире марафона" – на ВДНХ.