Самые большие мифы Второй мировой, которые живут в головах россиян и, к сожалению, еще многих украинцев до сих пор.

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1. "Одна винтовка на троих". Эту ложь придумали, чтобы оправдать грандиозные позорные поражения вооруженной до зубов Красной Армии от немецкого Вермахта, на вооружении которого стояли в большинстве своем легкие танки, которые горели, как спички.

Далее текст на языке оригинала.

2. "Найвеличніший полководець усіх часів і народів" Жуков не знав поразок і практично сам-один витягнув війну на своїх плечах. Насправді, тупий солдафон, якого солдати прозвали "М'ясником" не знав жодної перемоги. Зате поразки мав ганебні й грандіозні.

3. Масовій мор людей у Ленінграді стався через блокаду. На Нюрнберзькому трибуналі радянські прокурори навіть намагалися поставити це у провину німецьким генералам як злочин проти людяності. У реальності все набагато страшніше й німці тут ні до чого, бо ніякої блокади не було.

4. Москву восени 1941 року врятували морози, ополченці, "сибірські дивізії" та стратегічний геній Жукова. Насправді усі московські дивізії народного ополчення припинили свої існування ще 19 вересня 1941 року. А Жуков вимагав у Сталіна Москву здати, про що свідчать такі люди, як головний маршал авіації Голованов та інші.

5. Генерал Власов – зрадник. Здався у полон і співробітничав з нацистами. Насправді одного з найталановитішого полководця СРСР у полон здали. Рідні радянські люди. За корову, 10 пачок махорки, 2 пляшки шнапсу та почесну грамоту. Це Власова, якого перед тим ще й Сталін з Жуковим зрадили, й зламало.

6. Другий фронт у Європі було відкрито союзниками 6 червня 1944 року висадкою у Нормандії (операція "Оверлорд"). Насправді Другий фронт у Європі було відкрито 9 липня 1943 року висадкою на Сицилію (операція "Хаскі"), причому це врятувало Червону Армію від оточення і погрому на Курській дузі.

7. "Ми і без ленд-лізу перемогли б". Насправді сам Сталін зокрема на Тегеранській конференції визнав, що без постачання стратегічних матеріалів та техніки СРСР війну програв би. Також про визнання Сталіним ключової ролі ленд-лізу свідчили і Микита Хрущов, і той таки Жуков.

8. СРСР зробив вирішальний внесок у перемогу над Японією, розгромивши відбірну півторамільйонну Квантунську армію. Насправді на момент вступу СРСР у війну Квантунська армія була збориськом пенсіонерів та ненавчених юнаків із сотнею набоїв на одного включно з кулеметниками, невеликою кількістю допотопних танків та майже без артилерії. Їхнє загальне число – близько 800 тисяч.

Ну і нарешті сам термін "Велика вітчизняна війна". Його вигадала радянська пропаганда з двома цілями:

1. Відокремити цей епізод від Другої світової у т. ч. аби приховати, що СРСР її разом з Німеччиною розв'язав;

2. Приховати, що величезна кількість радянських людей воювала на боці німців. Від 20 до 25% німецьких піхотних дивізій складали т. з. "хіві", добровільні помічники Вермахту з числа громадян СРСР. Третину армії Паулюса у Сталінграді складали "хіві". А у радянському тилу палали повстання: Україна, Прибалтика, Білорусь, Кавказ, Калмикія, Сибір і навіть Далекий Схід. На цьому фото якраз такий "хіві" з числа узбеків з німецьким кулеметом.