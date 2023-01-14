Самому младшему ребенку – три года: стало известно о состоянии детей, пострадавших от российского террора в Днепре

В результате ракетного удара, который страна-агрессор Россия в субботу нанесла по Днепру, по состоянию на 18:30 пострадали семь детей. Самому младшему ребенку всего три года.

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Пострадавшие находятся в больнице. Об этом сообщил глава администрации Валентин Резниченко.

"Картает сердце и щемит душу… Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Самому младшему - три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая", – говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что в общей сложности уже известно о 39 раненых. 5 человек российские оккупанты убили.

"Наказание за эти преступления неотвратимо", – отметил он.

Следует отметить, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли 5 человек, травмирован 21 человек, из них - 3 ребенка, спасены 20 человек, из них - 3 ребенка. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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