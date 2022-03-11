Самолеты РФ атаковали ВСУ, но снаряды попали в Беларусь, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты 11 марта атаковали с самолетов Вооруженные силы Украины. При этом снаряды захватчиков действительно попали на территорию Беларуси, однако это произошло случайно.

Об этом сообщает 24 канал. Данилов добавил, что украинские власти держат эту ситуацию под контролем, понимая, чем она может быть опасна.

Он подчеркнул, что Украина будет готова к тому, что беларусская армия может присоединиться к российской в войне против Украины в результате такой провокации.

"И беларусам лучше оставаться дома, чем отправляться в грузах 200, как это сейчас делает большое количество российских солдат", – отметил секретарь СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты атаковали беларусский населенный пункт Копани. Считалось, что эта провокация может стать поводом для втягивания войск Беларуси в войну против Украины.

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