'Самое большое счастье – когда семья вместе': Украина вернула на подконтрольную территорию еще троих детей. Фото

Украина смогла вернуть на подконтрольную территорию еще троих украинских детей. После начала российской оккупации Херсона родители решили отправить детей из города в село к бабушке на левом берегу, где, как они думали, малыши будут в большей безопасности.

Вскоре облцентр освободили Силы обороны, а дети остались в оккупации без возможности вернуться после подрыва оккупантами Антоновского моста. Подробности рассказали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

"Самое большое счастье – когда семья вместе! Еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Их мать обратилась за помощью к Украинской сети за права ребенка. К спасению также присоединилось Минреинтеграции", – говорится в сообщении.

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В Минреинтеграции рассказали, что супруги с тремя детьми, 10-летним Александром, 8-летней Дарьей и 6-летним Яковом, жили в Херсоне. Когда город захватили российские оккупанты, родители решили отправить малышей в село на левобережье Херсонщины, где, как они надеялись, дети будут в большей безопасности.

Впоследствии Херсон уволили. Отступая, оккупанты взорвали Антоновский мост, так что забрать детей из села на левом берегу уже было невозможно. Однако благодаря совместным усилиям Украинской сети по правам ребенка, Минреинтеграции и Государственной миграционной службы детей удалось вернуть родителям.

В Минреинтеграции также напомнили, что на прошлой неделе удалось вернуть еще двух маленьких украинцев, находившихся на оккупированной части Херсонщины. Своих родителей 9-летняя Надя и 14-летний Миша не видели 19 месяцев.

"Накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан. Реальная возможность вернуть детей появилась в начале сентября этого года, когда их отец обратился в Минреинтеграции, а министерство, в свою очередь , приобщило к процессу Украинскую сеть за права ребенка", – отметили в министерстве.

Напомним, накануне, 16 октября, стало известно, что Украина вернула четырех похищенных Россией детей. Их российские оккупанты незаконно вывезли в РФ. Речь идет о мальчиках трех, шести и девяти лет, а также 17-летней девушке.

Вернуть детей помог Катар: переговоры с государством-агрессором продолжались несколько месяцев.