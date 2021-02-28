Наверное, я не ошибусь, если назову самой обсуждаемой и осуждаемой женщиной за всю историю страны Раису Максимовну Горбачеву. Ее сравнивали с ведьмой, несущейся на метле, смеялись над привязанностью мужа к ней, ненавидели за эффектные наряды и даже приписывали ей развал страны. В чем она была виновата, и чем заслужила такую "народную любовь"?

- Причина первая. Выскочка

Раиса Горбачева участвовала практически во всех зарубежных поездках, супруги открыто демонстрировали чувства, причем очевидно было, что жена для Горбачева стоит на первом месте во всех его жизненных списках. Он открыто признавал, что советуется с женой, и ценил ее образование и ум. Это почему-то очень раздражало людей. Может быть потому, что вот уже несколько десятков лет женам было положено "не отсвечивать"? А может быть потому, что несмотря на все лозунги о равноправии, принятие общественной активности женщины давалось стране тяжело? Бунтарки-революционерки остались в далеком прошлом, где-то в 20-х годах. А в 80-е женщины воплощались в основном в образе загруженных работой и бытом матерей. Ну или в образе беспардонной общественницы, сующей нос куда не надо. На таком фоне высокая общественная активность в самых высших эшелонах власти была экзотикой и вызовом.

- Причина вторая. Эффектные наряды

То на одном, то на другом портале сегодня можно встретить фотографию жены Хрущева Нины Кухарчук рядом с Жаклин Кеннеди. Многие критикуют внешний вид советской первой леди – мол, неужели нельзя было одеться поэлегантнее? И вообще, похудеть. На тебе же представительские функции, как-никак.

Однако ту самую стройность, подтянутый внешний вид и элегантные наряды не прощали жене Горбачева. Эти злосчастные наряды на фоне пустых полок магазинов стали мишенью для устного народного творчества… Вот и пойми, как нужно выглядеть женщине при народном лидере… Мне иногда кажется, что в России это вообще невыполнимая задача.

- Причина третья. Нас на бабу променял

Вас никогда не удивляла сцена, в которой Стенька Разин непонятно зачем бросает в реку молодую жену? И почему злобный шепот "нас на бабу променял" имеет для него хоть какое-то значение? У меня складывается ощущение, что нормальных человеческих привязанностей любому вождю у нас иметь не положено. Ведь они делают его слабым в глазах "пацанов". Кажется, со времен Стеньки Разина это не сильно поменялось. Где-то параллельно с законностью и общественной моралью у нас живет и работает какая-то иная система ценностей. А которой больше всего ценятся одинокие волки. А жениться им положено, к примеру, на стране. В крайнем случае, на любимом деле.

- Причина четвертая. Таинственная

А вот этот уже очень важный момент. Гораздо более существенный, чем какие-то наряды. Ходят упорные слухи, что чета Горбачевых отправила в психиатрическую лечебницу родного брата Раисы, чтобы он своим критическим настроем и некорректными интервью не мешал им жить. Так это или нет – с ходу и не разобраться, слишком много тайн вокруг этого дела.

- Причина пятая. Привычка всегда и во всем искать женщину

Не знаю, как воспримут мои слова ностальгирующие по СССР, но складывается впечатление, что к тому моменту, когда Раиса Максимовна появилась в публичном пространстве, уже мало что можно было изменить. Ряд крупных просчетов был допущен на протяжении многих лет до этого. И даже если бы Раиса надела самый бедный замызганный тулупчик, дырявые валеночки, убогие резиновые калоши и прочая, это бы не сильно помогло. Ошибки были. И в большинстве своем они были допущены мужчинами (вспомним, сколько женщин было среди депутатов и министров. Какой-то очень маленький процент). Но ответственной за все происходящее по привычке назначили женщину. Возможно, тщеславную. Возможно, щеголеватую. Может, не слишком естественную или даже слегка высокомерную. Ну а что, привычная практика.

Как вы думаете, в чем причины яростной народной нелюбви к этой даме?

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